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Хохлов Владимир Вячеславович

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

26.05.1973

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1973

Отец: Хохлов Вячеслав Геннадиевич

Мать: Хохлова Лина Ивановна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
04.06.1997

Жена: скрыто настройками приватности

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.06.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Череповец, город Череповец, Вологодская область
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