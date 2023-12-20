Ярыгина Апросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Ярыгина) Прасковея Максимова
Отец ребёнка: Ярыгин Максим Феодоров
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Ярыгина) Марфа Максимова
Отец ребёнка: Ярыгин Максим Феодоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ярыгина) Анна Максимова
Отец ребёнка: Ярыгин Максим Феодоров
Смерть
Неизвестно