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Ярыгина Апросинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин Максим Феодоров

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Ярыгина) Прасковея Максимова

Отец ребёнка: Ярыгин Максим Феодоров

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Ярыгина) Марфа Максимова

Отец ребёнка: Ярыгин Максим Феодоров

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ярыгина) Анна Максимова

Отец ребёнка: Ярыгин Максим Феодоров

Смерть
Неизвестно

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