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Карлагина Марина Иванова

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.03.1813

Сын: Карлагин Никифор Стефанович

Отец ребёнка: Карлагин Степан Леонтиев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.11.1815

Дочь: (Карлагина) Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Карлагин Степан Леонтиев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Карлагина) Акилина Стефановна

Отец ребёнка: Карлагин Степан Леонтиев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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