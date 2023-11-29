Карлагина Марина Иванова
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1813
Сын: Карлагин Никифор Стефанович
Отец ребёнка: Карлагин Степан Леонтиев
Рождение ребёнка
24.11.1815
Дочь: (Карлагина) Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Карлагин Степан Леонтиев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Карлагина) Акилина Стефановна
Отец ребёнка: Карлагин Степан Леонтиев
Смерть
Неизвестно