Макеева (Чумичкина) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Чумичкина) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

18.05.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Григорий

Мать: Чумичкина Февронья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Валерий

Отец ребёнка: Макеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макеев Александр

Смерть
18.05.2014
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Юго-западное кладбище г.Воронеж
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