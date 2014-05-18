Макеева (Чумичкина) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти18.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макеев Валерий
Отец ребёнка: Макеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макеев Александр
Смерть
18.05.2014
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Юго-западное кладбище г.Воронеж