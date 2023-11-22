Кондратьева Агафья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Агафья Сидоровна

Место рождения

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

1865 г.р.
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Добавил:

ГП
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Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость
Рождение ребёнка
1865

Сын: Кондратьев Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Петрович

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Петрович

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Петрович

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Кондратий Петрович

Смерть
Неизвестно
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