Кондратьева Агафья Сидоровна
Место рожденияВитебская губерния Городокский уезд Болецкая волость
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кондратьев Петр Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Петрович
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1872
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Петрович
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1875
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Петрович
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно