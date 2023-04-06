Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна

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Место рождения

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия

Дата рождения

08.04.1883

Дата смерти

30.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.04.1883
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка | МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Рождение
08.04.1883

Отец: Шохин Самуил Иванович

Мать: Шохин Анна Трофимовна

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Бракосочетание
24.09.1899

Муж: Келязов Антоний Максимович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка | МК д.Любимовка, 1899 г. Ф.389, оп.1, д.943
Рождение ребёнка
24.04.1901

Сын: Келязов Стефан Антонович

Отец ребёнка: Келязов Антоний Максимович

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
29.10.1905

Дочь: Зиновия Антоновна

Отец ребёнка: Келязов Антоний Максимович

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1905 г. Ф.389, оп.1, д.1496
Рождение ребёнка
10.06.1910

Сын: Архипов Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Архипов Константин Неизвестно

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1928

Муж: Шемонаев Филипп Фёдорович

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Курманаевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Константин Неизвестно

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Курманаевка
Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
30.10.1971
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
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