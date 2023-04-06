Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна
Место рожденияСамарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Дата рождения08.04.1883
Дата смерти30.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Крещение
08.04.1883
с.Любимовка | МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Рождение
08.04.1883
Отец: Шохин Самуил Иванович
Мать: Шохин Анна Трофимовна
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Бракосочетание
24.09.1899
с.Любимовка | МК д.Любимовка, 1899 г. Ф.389, оп.1, д.943
Рождение ребёнка
24.04.1901
Отец ребёнка: Келязов Антоний Максимович
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
29.10.1905
Дочь: Зиновия Антоновна
Отец ребёнка: Келязов Антоний Максимович
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1905 г. Ф.389, оп.1, д.1496
Рождение ребёнка
10.06.1910
Сын: Архипов Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Архипов Константин Неизвестно
Бракосочетание
1928
с.Курманаевка
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
с.Курманаевка
Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
30.10.1971
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"