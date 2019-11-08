Джуманова (Артищева) Надежда Ильинична
Место рождения
Дата рождения13.04.1925
Дата смерти08.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1925
Отец: Артищев Илья
Мать: Артищева Софья Давыдовна
Рождение ребёнка
22.01.1952
Дочь: Бондарева (Джуманова) Римма Борисовна
Отец ребёнка: Джуманов Бисен
Харабали, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
08.11.2019
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область