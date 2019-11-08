Джуманова (Артищева) Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джуманова (Артищева) Надежда Ильинична

Место рождения

Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.04.1925

Дата смерти

08.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1925

Отец: Артищев Илья

Мать: Артищева Софья Давыдовна

Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1952

Дочь: Бондарева (Джуманова) Римма Борисовна

Отец ребёнка: Джуманов Бисен

Харабали, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
08.11.2019
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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