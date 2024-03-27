(Курбанова) Зифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курбанова) Зифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1943

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1943

Отец: Курбанов Назир

Мать: Курбанова Муслима

Смерть
2008
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