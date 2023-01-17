Александров Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения18.05.1884
Дата смерти11.07.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903 по 1915
Место жительства
По 1903
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
11.07.1915