Александров Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Николай Александрович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

18.05.1884

Дата смерти

11.07.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1903 по 1915
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1903
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
11.07.1915
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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