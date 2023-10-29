Бородаев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородаев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.2009

Сын: Бородаев Роман Викторович

Мать ребёнка: Бородаева Ирина Леонидовна

Рождение ребёнка
21.11.2013

Сын: Бородаев Герман Викторович

Мать ребёнка: Бородаева Ирина Леонидовна

Рождение ребёнка
16.09.2020

Сын: Бородаев Арсений Викторович

Мать ребёнка: Бородаева Ирина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородаева Ирина Леонидовна

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