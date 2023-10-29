Бородаев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.2009
Сын: Бородаев Роман Викторович
Мать ребёнка: Бородаева Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
21.11.2013
Сын: Бородаев Герман Викторович
Мать ребёнка: Бородаева Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
16.09.2020
Сын: Бородаев Арсений Викторович
Мать ребёнка: Бородаева Ирина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно