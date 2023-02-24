Армиевский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Отец: Армиевский Иван Петрович
Мать: ?
Дочь: Мухина Ольга Армиевская
Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна
Сын: Армиевский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна
Сын: Армиевский (ст. 58-10 Ук) Александр Николаевич
Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна
Сын: Армиевский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна
Дочь: Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна
Дочь: Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна
Сын: Армиевский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна
Сын: Армиевский Вов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна