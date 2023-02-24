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Армиевский Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Армиевский Иван Петрович

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.07.1896

Дочь: Мухина Ольга Армиевская

Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Армиевский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Армиевский (ст. 58-10 Ук) Александр Николаевич

Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна

Рождение ребёнка
10.03.1902

Сын: Армиевский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1904

Дочь: Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1905

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1907

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1909

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1911

Дочь: Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1913

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1915

Сын: Армиевский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Армиевский Вов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Армиевская Евлампия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Армиевская Евлампия Михаиловна

Работа или профессия
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
священник села Сухая Терешка
Смерть
Неизвестно
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