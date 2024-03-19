Корнеев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Евгений

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

09.02.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1993 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
14.04.1993

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Ирина

Москва, город федерального значения Москва
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