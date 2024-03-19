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Корнеев Евгений
Корнеев Евгений
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Древо
Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
09.02.1959
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Елена
1993 г.р.
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Томск
, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
14.04.1993
Дочь:
Елена
Мать ребёнка:
Ирина
Москва
, город федерального значения Москва
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