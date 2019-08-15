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Вашель Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1941

Отец: Пономарев Михаил Антонович

Мать: Белякова Татьяна Николаевна

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