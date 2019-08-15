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Вашель Людмила Михайловна
Вашель Людмила Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.1941
Пол
Женский
Отец
Пономарев Михаил Антонович
1918 г.р.
Мать
Белякова Татьяна Николаевна
2019 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1941
Отец:
Пономарев Михаил Антонович
Мать:
Белякова Татьяна Николаевна
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