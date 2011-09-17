Шрейдер (Завощенко Завоченко) Цецилия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШрейдер (Завощенко Завоченко) Цецилия Ивановна

Шрейдер (Завощенко Завоченко) Цецилия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1922

Дата смерти

17.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1922

Отец: Завоченко Иван Андреевич

Мать: Завоченко Мария Валентиновна

Рождение ребёнка
03.06.1951

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Шрейдер Иван Фридрихович

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
17.01.1955

Дочь: Фомина Роза Ивановна

Отец ребёнка: Шрейдер Иван Фридрихович

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
11.04.1958

Дочь: Вирих Эмма Ивановна

Отец ребёнка: Шрейдер Иван Фридрихович

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
20.05.1959

Дочь: Геленчер Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шрейдер Иван Фридрихович

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
12.06.1961

Сын: Шрейдер Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шрейдер Иван Фридрихович

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шрейдер Иван Фридрихович

Смерть
17.09.2011
Германия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close