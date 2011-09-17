Шрейдер (Завощенко Завоченко) Цецилия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1922
Дата смерти17.09.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1922
Рождение ребёнка
03.06.1951
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Шрейдер Иван Фридрихович
Рождение ребёнка
17.01.1955
Дочь: Фомина Роза Ивановна
Отец ребёнка: Шрейдер Иван Фридрихович
Рождение ребёнка
11.04.1958
Дочь: Вирих Эмма Ивановна
Отец ребёнка: Шрейдер Иван Фридрихович
Рождение ребёнка
20.05.1959
Дочь: Геленчер Елена Ивановна
Отец ребёнка: Шрейдер Иван Фридрихович
Рождение ребёнка
12.06.1961
Отец ребёнка: Шрейдер Иван Фридрихович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2011
Германия