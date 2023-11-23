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Хакимзянов Салават Камилович
Хакимзянов Салават Камилович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.06.1988
Пол
Мужской
Отец
Хакимзянов Камиль Фатихович
1962 г.р.
Мать
Хакимзянова (Исрафилова) Нафиса Камиловна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1988
Отец:
Хакимзянов Камиль Фатихович
Мать:
Хакимзянова Нафиса Камиловна
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