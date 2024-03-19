Евдокия Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Ефремова

Евдокия Ефремова

Место рождения

Козьмодемьяновка, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьмодемьяновка, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Судоргин Василий Логвинов

Отец ребёнка: Судоргин Логин Данилов

Козьмодемьяновка, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.07.1844

Сын: Судоргин Трофим Логинов

Отец ребёнка: Судоргин Логин Данилов

Каликино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1846

Сын: Судоргин Семен Логинов

Отец ребёнка: Судоргин Логин Данилов

Каликино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судоргин Логин Данилов

Смерть
Неизвестно
Каликино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close