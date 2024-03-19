Евдокия Ефремова
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1830
Сын: Судоргин Василий Логвинов
Отец ребёнка: Судоргин Логин Данилов
Рождение ребёнка
29.07.1844
Отец ребёнка: Судоргин Логин Данилов
Рождение ребёнка
01.10.1846
Отец ребёнка: Судоргин Логин Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно