Хохряков Эдуард Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1962
Дата смерти15.04.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1962
Рождение ребёнка
14.10.2000
Дочь: Хохрякова Ксения Эдуардовна
Мать ребёнка: Хохрякова (Неберекутина) Марина Викторовна
Рождение ребёнка
28.11.2001
Дочь: Хохрякова Яна Эдуардовна
Мать ребёнка: Хохрякова (Неберекутина) Марина Викторовна
Смерть
15.04.2022