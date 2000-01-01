Кобзева (Рупп) Анна Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рупп Клементий Антонович
Мать: Рупп Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобзева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кобзев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кобзев Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно