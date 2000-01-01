Кобзева (Рупп) Анна Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева (Рупп) Анна Клементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рупп Клементий Антонович

Мать: Рупп Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобзева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кобзев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кобзев Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Александр Николаевич

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