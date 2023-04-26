Щетинкин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩетинкин Фёдор

Щетинкин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Щетинкин Гаврил

Мать: Щетинкина Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close