Чумаков Георгий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти?.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Яковац Яков
Мать: Чумакова Мария
Рождение ребёнка
24.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чумакова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаков Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Чумакова Александра Ивановна
Смерть
?.11.1944