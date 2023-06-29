Чумаков Георгий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Георгий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Яковац Яков

Мать: Чумакова Мария

Рождение ребёнка
24.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чумакова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Чумакова Александра Ивановна

Смерть
?.11.1944
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