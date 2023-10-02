Хакимова Раиса Файзулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.2005
Дочь: Хакимова Арина Рамильевна
Отец ребёнка: Хакимов Рамиль Сайфитдинович
Рождение ребёнка
20.10.2006
Отец ребёнка: Хакимов Рамиль Сайфитдинович
Рождение ребёнка
31.10.2016
Дочь: Хакимова Арина Рамильевна
Отец ребёнка: Хакимов Рамиль Сайфитдинович
Бракосочетание
Неизвестно