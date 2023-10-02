Хакимова Раиса Файзулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимова Раиса Файзулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.2005

Дочь: Хакимова Арина Рамильевна

Отец ребёнка: Хакимов Рамиль Сайфитдинович

Рождение ребёнка
20.10.2006

Сын: Хакимов Ирлан Рамильевич

Отец ребёнка: Хакимов Рамиль Сайфитдинович

Рождение ребёнка
31.10.2016

Дочь: Хакимова Арина Рамильевна

Отец ребёнка: Хакимов Рамиль Сайфитдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хакимов Рамиль Сайфитдинович

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