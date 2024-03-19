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Бобрецов Иван Леонтьевич

Место рождения

Засулье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Бобрецов Леонтий

Мать: не указана

Засулье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Место рождения: дер. Засулье Мезенского уезда
Пропал без вести (военное)
25.06.1916
Стрелок, 17-й стрелковый полк, пропал без вести 25.06.1916 у д. Гор. Скробово. Источник: Именной список потерь нижних чинов 17 стрелкового полка с 20 июня по 5 июля 1916 г., 1916.08.05. (РГВИА Ф.1619... Показать все
Ранение
04.07.1916
Рядовой, 17-й стрелковый полк, ранен/контужен 04.07.1916 г. Источник: РГВИА, Уведомление о приёме раненого, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящ. 279-Б.
Арест
25.09.1937
Осуждение
21.10.1937
Обвинение: за «антисоветскую агитацию». Осудивший орган: Тройка НКВД по Северной области. Приговор: лишён свободы сроком на 10 лет.
Место жительства
1937
Каменка, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
п. лесозавода № 48 Мезенского р-на. Состав семьи: на иждивении имел 2 несовершеннолетних детей.
Реабилитация осужденного
04.12.1957
Источник: Книга памяти Архангельской обл.
Смерть
Неизвестно
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