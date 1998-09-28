Девяшин Евлампий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяшин Евлампий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1929

Жена: Девяшина Анфуза Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1930

Дочь: Мария Евлампиевна

Мать ребёнка: Девяшина Анфуза Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Девяшин Виктор Евлампиевич

Мать ребёнка: Девяшина Анфуза Ивановна

Смерть
С 1941 по 1945
погиб на фронте
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