Девяшин Евлампий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1941 по 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1929
Жена: Девяшина Анфуза Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1930
Дочь: Мария Евлампиевна
Мать ребёнка: Девяшина Анфуза Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Девяшин Виктор Евлампиевич
Мать ребёнка: Девяшина Анфуза Ивановна
Смерть
С 1941 по 1945
погиб на фронте