Быкадоров Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыкадоров Пётр Васильевич

Быкадоров Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1929

Дата смерти

09.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
09.03.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close