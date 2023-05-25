Пялов Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пялов Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1960

Отец: Пялов Александр

Мать: Пялова Галина

Рождение ребёнка
01.04.1985

Сын: Пялов Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.1991

Дочь: Пялова Екатерина Игоревна

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Бракосочетание
Неизвестно

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