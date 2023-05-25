Пялов Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1960
Отец: Пялов Александр
Мать: Пялова Галина
Рождение ребёнка
01.04.1985
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.1991
Дочь: Пялова Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности