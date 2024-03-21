Сидорова (Кобзова) Мария Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобзов Игнат Сергеевич
Мать: Кобзова Афелия (Хима)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Сидоров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сидорова) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сидорова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров Василий