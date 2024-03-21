Сидорова (Кобзова) Мария Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Кобзова) Мария Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобзов Игнат Сергеевич

Мать: Кобзова Афелия (Хима)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Сидоров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сидорова) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сидорова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Василий

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