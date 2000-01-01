Завьялова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1876 ст.

Дочь: Августа Матвеевна

Отец ребёнка: Завьялов Матвей Николаевич

поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Матвей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Смерть
Неизвестно
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