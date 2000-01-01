Завьялова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1876 ст.
Дочь: Августа Матвеевна
Отец ребёнка: Завьялов Матвей Николаевич
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Смерть
Неизвестно