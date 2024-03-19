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Лукерья Павловна

Место рождения

Ольховец, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.

Отец: Павел

Мать: не указана

Ольховец, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
22.10.1823 ст.

Муж: Пимен Артемьевич

Ольховец, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Александр Пименович

Отец ребёнка: Пимен Артемьевич

Рождение ребёнка
14.08.1833 ст.

Сын: Адриан Пименович

Отец ребёнка: Пимен Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Ольховец, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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