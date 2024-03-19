Лукерья Павловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.
Отец: Павел
Бракосочетание
22.10.1823 ст.
Муж: Пимен Артемьевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Александр Пименович
Отец ребёнка: Пимен Артемьевич
Рождение ребёнка
14.08.1833 ст.
Сын: Адриан Пименович
Отец ребёнка: Пимен Артемьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно