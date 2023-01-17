Ранеткина (Рябцова) Ирина Филипповна
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1890 ст.
Рождение ребёнка
07.04.1892 ст.
Дочь: Ранеткина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ранеткин Василий Борисович
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Ранеткин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Ранеткин Василий Борисович
Смерть
Неизвестно