Ранеткина (Рябцова) Ирина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ранеткина (Рябцова) Ирина Филипповна

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Место рождения

Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.02.1890 ст.

Муж: Ранеткин Василий Борисович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.04.1892 ст.

Дочь: Ранеткина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ранеткин Василий Борисович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Ранеткин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ранеткин Василий Борисович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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