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Табаринцев Иван Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Табаринцев Родион Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1841

Жена: Табаринцева Ефимия Степанова

М.21 Ж.23
Рождение ребёнка
21.05.1848

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Табаринцева Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Табаринцев Сергей Иванов

Мать ребёнка: Табаринцева Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табаринцева Анна Петрова

Смерть
Неизвестно
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