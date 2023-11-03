Табаринцев Иван Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Табаринцев Родион Яковлев
Бракосочетание
27.01.1841
М.21 Ж.23
Рождение ребёнка
21.05.1848
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Табаринцева Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Табаринцева Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Табаринцева Анна Петрова
Смерть
Неизвестно