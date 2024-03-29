(Бородина) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бородина) Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1917

Отец: Бородин Федор Артемович

Мать: Бородина Гликерия Яковлевна

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