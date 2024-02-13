Синицкая (Рудич) Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.2000
Дочь: Синицкая Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Синицкий Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
30.07.2014
Дочь: Синицкая Кира Дмитриевна
Отец ребёнка: Синицкий Дмитрий Владимирович