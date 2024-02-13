Синицкая (Рудич) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицкая (Рудич) Юлия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицкий Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
19.01.2000

Дочь: Синицкая Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Синицкий Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
30.07.2014

Дочь: Синицкая Кира Дмитриевна

Отец ребёнка: Синицкий Дмитрий Владимирович

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