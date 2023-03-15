Новикова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Николай

Липицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Николай

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Николай

Смерть
Неизвестно
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