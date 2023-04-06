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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1662
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Львов Борис Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Львов Борис Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семён
Отец ребёнка: Львов Борис Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Львов Борис Пименович
Смерть
Неизвестно