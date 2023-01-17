Фролова Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Екатерина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1917

Дата смерти

08.02.1989

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Около 1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1917

Отец: Фролов (кальмин) Степан Иванович

Мать: Фролова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Василий

Рождение ребёнка
19.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Василий

Смерть
08.02.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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