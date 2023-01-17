Фролова Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1917
Дата смерти08.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1917
Рождение ребёнка
26.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Василий
Рождение ребёнка
19.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Василий
Смерть
08.02.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область