Крисанов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрисанов Виктор Васильевич

Крисанов Виктор Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1974

Отец: Крисанов Василий Антонович

Мать: Крисанова Любовь Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close