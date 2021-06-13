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Крисанов Виктор Васильевич
Крисанов Виктор Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.11.1974
Пол
Мужской
Отец
Крисанов Василий Антонович
1947 г.р.
Мать
Крисанова Любовь Петровна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1974
Отец:
Крисанов Василий Антонович
Мать:
Крисанова Любовь Петровна
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