Мерзликина (Путятина) Ирина Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина (Путятина) Ирина Фроловна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1733 ст.

Дата смерти

1780 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733 ст.

Отец: Путятин Фрол Сергеевич

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Сергей Илларионович

Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Мерзликина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Мерзликин Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Мерзликин Сидор Сергеевич

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Мерзликин Архип Сергеевич

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Мерзликина Ефимия Сергеевна

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Смерть
1780 ст.
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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