Плахов Николай Иосифович
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения18.12.1939
Дата смерти09.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1939
Отец: Плахов Иосиф
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
03.03.1964
Мать ребёнка: Плахова Римма Матвеевна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
24.06.1967
Мать ребёнка: Плахова Римма Матвеевна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плахова Римма Матвеевна
Смерть
09.08.1989
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец