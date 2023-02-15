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Плахов Николай Иосифович

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

18.12.1939

Дата смерти

09.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1939

Отец: Плахов Иосиф

Мать: Гринёва Минадора Матвеевна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
03.03.1964

Сын: Плахов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Плахова Римма Матвеевна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
24.06.1967

Сын: Плахов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Плахова Римма Матвеевна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плахова Римма Матвеевна

Смерть
09.08.1989
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
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