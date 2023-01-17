Гребенщиков Фома
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1932
Сын: Гребенчиков Алексей Фомич
Мать ребёнка: Гребенщикова Матрена
Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузова Мария Фоминична
Мать ребёнка: Гребенщикова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гребенщикова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гребенщикова Матрена
Смерть
Неизвестно