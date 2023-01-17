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Гребенщиков Фома

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1932

Сын: Гребенчиков Алексей Фомич

Мать ребёнка: Гребенщикова Матрена

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузова Мария Фоминична

Мать ребёнка: Гребенщикова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенщиков Леонид Фомич

Мать ребёнка: Гребенщикова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенщикова Матрена

Смерть
Неизвестно
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