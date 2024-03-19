Фатхуллин Бедретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатхуллин Бедретдин

Фатхуллин Бедретдин

Место рождения

Антяровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Абзяев Фатхулла

Мать: Гульбагида (Губейда)

Антяровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1871

Сын: Бедретдинов Мустафа

Мать ребёнка: Кабира Первая Жена

д.Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1874

Дочь: Бибихадичя

Мать ребёнка: Айша Вторая Жена Абдурахман Кызы

д.Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1888

Дочь: Бедретдинова Мядиня

Мать ребёнка: Мафтуха Третья Жена

д.Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1890

Дочь: Фатихя

Мать ребёнка: Мафтуха Третья Жена

д.Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Алимова Мафтюха

Мать ребёнка: Кабира Первая Жена

д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабира Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатыма

Мать ребёнка: Мафтуха Третья Жена

д.Антяровка Горьковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мафтуха Третья Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедретдинов Ситдик

Мать ребёнка: Айша Вторая Жена Абдурахман Кызы

д.Антяровка Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мяликя

Мать ребёнка: Айша Вторая Жена Абдурахман Кызы

д.Антяровка Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close