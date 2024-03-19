Фатхуллин Бедретдин
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Абзяев Фатхулла
Мать: Гульбагида (Губейда)
Рождение ребёнка
15.02.1871
Сын: Бедретдинов Мустафа
Мать ребёнка: Кабира Первая Жена
д.Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1874
Дочь: Бибихадичя
Мать ребёнка: Айша Вторая Жена Абдурахман Кызы
д.Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1888
Дочь: Бедретдинова Мядиня
Мать ребёнка: Мафтуха Третья Жена
д.Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1890
Дочь: Фатихя
Мать ребёнка: Мафтуха Третья Жена
д.Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Алимова Мафтюха
Мать ребёнка: Кабира Первая Жена
д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабира Первая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатыма
Мать ребёнка: Мафтуха Третья Жена
д.Антяровка Горьковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мафтуха Третья Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бедретдинов Ситдик
Мать ребёнка: Айша Вторая Жена Абдурахман Кызы
д.Антяровка Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мяликя
Мать ребёнка: Айша Вторая Жена Абдурахман Кызы
д.Антяровка Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно