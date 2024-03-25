Таныгин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928
Отец: Таныгин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таныгина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Таныгина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таныгин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Таныгина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таныгина Людмила
Смерть
Неизвестно