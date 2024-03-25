Таныгин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таныгин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928

Отец: Таныгин Пётр Петрович

Мать: Таныгина Екатерина Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таныгина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Таныгина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таныгин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Таныгина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таныгина Людмила

Смерть
Неизвестно

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