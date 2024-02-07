Лынов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1932
Дочь: Вычкина - Лынова Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Лынова - Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курапова - Лынова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Лынова - Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазанова - Лынова Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Лынова - Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лынов Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Лынова - Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лынов Василий Константинович
Мать ребёнка: Лынова - Анастасия
Смерть
Неизвестно