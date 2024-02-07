Лынов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лынов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1932

Дочь: Вычкина - Лынова Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Лынова - Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курапова - Лынова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Лынова - Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазанова - Лынова Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Лынова - Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Лынова - Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Василий Константинович

Мать ребёнка: Лынова - Анастасия

Смерть
Неизвестно
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