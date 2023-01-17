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Москальский Степан Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москальский Роман Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Москальский Онисим Степанович

Мать ребёнка: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Москальский Матвей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Москальский Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Москальский Ефим Степанович

Мать ребёнка: не указана

Мена, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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