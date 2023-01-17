Москальский Степан Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Москальский Роман Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Москальский Онисим Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Москальский Матвей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Москальский Федор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Москальский Ефим Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно