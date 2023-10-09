Шоломицкая (Андриец) Ефросиния Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоломицкая (Андриец) Ефросиния Иосифова

Место рождения

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.09.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1852

Отец: Андриец Иосиф Гаврилов

Мать: Моцак Анна Ефимиева

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1873

Муж: Шоломицкий Роман Ильин

Рождение ребёнка
14.02.1874

Сын: Шоломицкий Авксентий Романов

Отец ребёнка: Шоломицкий Роман Ильин

Рождение ребёнка
13.07.1875

Сын: Шоломицкий Стефан Романов

Отец ребёнка: Шоломицкий Роман Ильин

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шоломицкий Терентий Романов

Отец ребёнка: Шоломицкий Роман Ильин

Рождение ребёнка
22.04.1884

Сын: Шоломицкий Лука Романов

Отец ребёнка: Шоломицкий Роман Ильин

Рождение ребёнка
08.01.1886

Дочь: Шоломицкая Домникия Романова

Отец ребёнка: Шоломицкий Роман Ильин

Смерть
Неизвестно
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