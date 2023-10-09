Шоломицкая (Андриец) Ефросиния Иосифова
Место рожденияСокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Дата рождения26.09.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1852
Отец: Андриец Иосиф Гаврилов
Мать: Моцак Анна Ефимиева
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1873
Рождение ребёнка
14.02.1874
Сын: Шоломицкий Авксентий Романов
Отец ребёнка: Шоломицкий Роман Ильин
Рождение ребёнка
13.07.1875
Сын: Шоломицкий Стефан Романов
Отец ребёнка: Шоломицкий Роман Ильин
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шоломицкий Терентий Романов
Отец ребёнка: Шоломицкий Роман Ильин
Рождение ребёнка
22.04.1884
Отец ребёнка: Шоломицкий Роман Ильин
Рождение ребёнка
08.01.1886
Дочь: Шоломицкая Домникия Романова
Отец ребёнка: Шоломицкий Роман Ильин
Смерть
Неизвестно