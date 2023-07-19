Иванов Сергей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Сергей Георгиевич

Иванов Сергей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.2004

Дочь: Иванова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.2008

Дочь: Иванова Злата Сергеевна

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Рождение ребёнка
17.03.3016

Сын: Иванов Егор Сергеевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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