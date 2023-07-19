Иванов Сергей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.2004
Дочь: Иванова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.2008
Дочь: Иванова Злата Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.3016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности