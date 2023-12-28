Трипольский Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трипольский Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трипольский Фёдор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трипольский Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трипольский Вавила

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трипольский Пётр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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