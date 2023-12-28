Трипольский Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трипольский Фёдор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трипольский Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трипольский Вавила
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трипольский Пётр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно