Пузырев Валентин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1932
Дата смерти08.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митрошина Нина Сергеевна
Смерть
08.05.1974
Москва, город федерального значения Москва