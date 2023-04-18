Пузырев Валентин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырев Валентин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1932

Дата смерти

08.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЖВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митрошина Нина Сергеевна

Смерть
08.05.1974
Москва, город федерального значения Москва
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