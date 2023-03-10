Верещагин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кострова Анна

Мать ребёнка: Верещагина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Илья

Мать ребёнка: Верещагина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина ?

Смерть
Неизвестно
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