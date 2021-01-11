Вахрина (Русинова) Людмила Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1941
Дата смерти11.01.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1941
Отец: Русинов Илья Федорович
Мать: Русинова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
картограф г.Кемерово ТИСИЗ
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахрина Кавказец Какой-То
Рождение ребёнка
10.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахрин Евгений Алекандрович
Смерть
11.01.2021