Вахрина (Русинова) Людмила Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрина (Русинова) Людмила Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1941

Дата смерти

11.01.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1941

Отец: Русинов Илья Федорович

Мать: Русинова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрин Евгений Алекандрович

Работа или профессия
Неизвестно
картограф г.Кемерово ТИСИЗ
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахрина Кавказец Какой-То

Рождение ребёнка
10.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахрин Евгений Алекандрович

Смерть
11.01.2021

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