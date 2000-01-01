Давлетшин Ишмухамат Султанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давлетшин Султан Хултанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.?.1954
Сын: Давлетшин Минахмат Ишмухаметович
Мать ребёнка: Давлетшина Мафтуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давлетшина Фатима Ишмухаметовна
Мать ребёнка: Давлетшина Мафтуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлетшин Мударис Ишмухаметович
Мать ребёнка: Давлетшина Мафтуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлетшин Мурфаиз Ишмухаметович
Мать ребёнка: Давлетшина Мафтуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлетшин Исмагил Ишмухаметович
Мать ребёнка: Давлетшина Мафтуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлетшин Ислам Ишмухаметович
Мать ребёнка: Давлетшина Мафтуха
Смерть
Неизвестно