Давлетшин Ишмухамат Султанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшин Ишмухамат Султанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давлетшин Султан Хултанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.?.1954

Сын: Давлетшин Минахмат Ишмухаметович

Мать ребёнка: Давлетшина Мафтуха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давлетшина Фатима Ишмухаметовна

Мать ребёнка: Давлетшина Мафтуха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетшин Мударис Ишмухаметович

Мать ребёнка: Давлетшина Мафтуха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетшин Мурфаиз Ишмухаметович

Мать ребёнка: Давлетшина Мафтуха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетшин Исмагил Ишмухаметович

Мать ребёнка: Давлетшина Мафтуха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетшин Ислам Ишмухаметович

Мать ребёнка: Давлетшина Мафтуха

Смерть
Неизвестно
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